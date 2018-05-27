В Сирии в ходе боев погибли четверо российских военных

Минобороны России подтверждает потери в Сирии

В ходе боевых действий в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор погибли четверо российских военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России.

Сообщается, что в ходе боевых действий были убиты двое российских военных советников, которые управляли огнем сирийской батареи, еще пятерых доставили с ранениями в госпиталь. Впоследствии двое из них умерли.

Отметим, до ноября 2017 года Дейр-Эз-Зор контролировался террористической организацией "Исламское государство".

Напомним, ранее появились подробности разгрома российской частной военной компании "Вагнера" в Сирии. В частности, в ходе боев за Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли от 200 до 300 нападавших на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод. Среди погибших были россияне, число которых не установлено. Россия официально опровергает участие своих граждан в боях за Дейр-эз-Зор.