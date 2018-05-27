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В Сирии в ходе боев погибли четверо российских военных

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 12:59
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/SyrCoalition)
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/SyrCoalition)

Минобороны России подтверждает потери в Сирии  

В ходе боевых действий в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор погибли четверо российских военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России.

Сообщается, что в ходе боевых действий были убиты двое российских военных советников, которые управляли огнем сирийской батареи, еще пятерых доставили с ранениями в госпиталь. Впоследствии двое из них умерли.

Отметим, до ноября 2017 года Дейр-Эз-Зор контролировался террористической организацией "Исламское государство".

Напомним, ранее появились подробности разгрома российской частной военной компании "Вагнера" в Сирии. В частности, в ходе боев за Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли от 200 до 300 нападавших на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод. Среди погибших были россияне, число которых не установлено. Россия официально опровергает участие своих граждан в боях за Дейр-эз-Зор.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, военные, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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