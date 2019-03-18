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Кількість загиблих в результаті стрілянини в Нідерландах зросла

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 16:19
Кількість загиблих в результаті стрілянини в Нідерландах зросла
Фото: стрілянина в Нідерландах (twitter.com/teddyeugene)

Вже відомо про трьох загиблих

В результаті стрілянини у Нідерландах в місті Утрехт кількість загиблих зросла до трьох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Також повідомляється, що в результаті стрілянини постраждали ще дев'ять людей.  Поліція продовжує шукати нападника. У місті посилені заходи безпеки. 

РБК-Україна писало, що у поліції Нідерландів заявили, що невідомі, які відкрили стрілянину в місті Утрехті, могли мати терористичні мотиви

Газета Algemeen Dagblad повідомила, що передбачуваний зловмисник втік з місця злочину. У поліції повідомили, що підозрюють у стрілянині 37-річного громадянина Туреччини Гокмена Таніса.

Нагадаємо, в Нідерландах у місті Утрехті 18 березня невідомий відкрив стрілянину в трамваї

Раніше повідомлялося, що після теракту в Новій Зеландії прем'єр-міністр Джасінда Ардерна оголосила про те, що Кабінет міністрів почав працювати над посиленням законодавства у сфері володіння та продажу зброї. В результаті стрілянини загинули 50 осіб та отримали поранення ще 48.

 

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