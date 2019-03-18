Нова Зеландія посилює контроль над володінням зброї

Фото: теракт у Новій Зеландії (twitter.com/UkrZaKordonom)

Уряд країни почав працювати над посиленням законодавства у сфері володіння та продажу зброї

Після теракту в Новій Зеландії прем'єр-міністр Джасінда Ардерна оголосила про те, що Кабінет міністрів почав працювати над посиленням законодавства у сфері володіння та продажу зброї. Про це повідомляє DW.

Ардерна оголосила про плани посилення контролю за зброєю як тільки стало відомо, що обвинувачений у вбивстві 50 осіб в двох мечетях 28-річний Брентон Таррант легально володів п'ятьма одиницями зброї, які і використовував у теракті.

"Ми хочемо рухатися так швидко, як тільки можливо", - заявила вона.

Нагадаємо, обвинувачений у теракті в Новій Зеландії, в ході якого сталася стрілянина в двох мечетях в місті Крайстчерчі, 28-річний Брентон Таррант відмовився від послуг адвоката і збирається сам представляти себе в суді.

Черговий адвокат Річард Пітерс, який раніше представляв стрілка, підтвердив виданню, що він більше не представляє інтереси Тарранта. Захисник зазначив, що обвинувачений повідомив йому про намір самостійно захищати себе в майбутньому в суботу, 16 березня.

Кількість жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч в Новій Зеландії досягла 50 осіб. В результаті стрілянини також постраждали 48 осіб.

Додамо, в Пакистані мають намір посмертно присвоїти державну нагороду своєму громадянинові Міану Наіму Рашиду, який намагався зупинити стрілка, який влаштував теракт в Новій Зеландії.