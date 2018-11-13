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Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 42

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 05:27
Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 42
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Безліч людей вважаються зниклими без вісті

У Каліфорнії (США) кількість загиблих у результаті лісових пожеж, за останніми даними збільшилася до 42 осіб. Про це повідомив шериф каліфорнійського округу Бьютт Корі Хонеа, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шериф назвав ці пожежы найсмертоноснішими за всю історію Сполучених Штатів.

Передбачається, що кількість жертв буде збільшуватися, оскільки безліч людей вважаються зниклими без вісті.

Лісова пожежа на півночі Каліфорнії почалася в четвер, 8 листопада, і охопила майже 45 тисяч гектарів.

Від вогню постраждали майже 6,5 тисячі будівель.

Водночас ще дві пожежі виникли в південній частині Каліфорнії, охопивши 33 тис. гектарів і 1,8 тис. гектарів. У результаті пожеж на півдні знищені 179 будинків.

Нагадаємо, в понеділок вранці повідомлялося, що під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина, найбільше жертв - в містечку Парадайс на півночі штату, де стихія забрала 29 життів.

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