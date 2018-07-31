У Зімбабве лідер опозиції заявив про свою перемогу у президентських виборах

Офіційні результати виборів стануть відомі 4 серпня

У Зімбабве лідер опозиції Нельсон Чаміза заявив, що отримав "рішучу перемогу" на президентських виборах, що відбулися 30 липня. Про це повідомляє видання DW.

За словами опозиціонера, його партія "Рух за демократичні зміни" отримала результати голосування з 10 тисяч виборчих дільниць.

"Рішуча перемога... Ми спрацювали надзвичайно добре", - написав Чаміза у Twitter.

Він додав, що готовий сформувати наступний уряд.

Підкреслимо, наразі офіційні результати виборів ще не оголошені. Оголошення має відбутися 4 серпня.

У перегонах брали участь 23 кандидати, у тому числі чинний президент країни 75-річний Еммерсон Мнангагва. Офіційні спостерігачі повідомили, що явка під час голосування склала близько 75 відсотків, а на багатьох дільницях спостерігались черги.

Нагадаємо, 30 липня у державі стартували перші в історії незалежної країни президентські і парламентські вибори, в яких не візьме участь колишній багаторічний лідер Робер Мугабе. Вибори стартували о 07:00 за місцевим часом. У перегонах бере участь чинний президент Еммерсон Мнангагва, основним суперником якого є 40-річний адвокат і пастор Нельсон Шаміс.