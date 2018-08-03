Міністр цивільної оборони Греції пішов у відставку через пожежі в країні

Новини Надзвичайні події 03.08.2018 - 21:46
Фото: пожежа у Греції (protothema.gr)
Фото: пожежа у Греції (protothema.gr)

Через пожежі у Греції загинула 91 людина

Міністр цивільної оборони Греції подав у відставку після лісових пожеж минулого тижня поблизу Афін,внаслідок яких загинуло щонайменше 91 людина. У заяві уряду йдеться, що відставка Нікоса Тоскаса була прийнята прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом, з яким він зустрівся в п'ятницю, пише AP.

Як зазначається, міністр навколишнього середовища Греції розповів, що влада почне руйнувати десятки незаконних споруд в регіоні Афін на наступному тижні післ лісової пожежі в країні. Гіоргос Статхакiс повідомив, що влада знесе 61 споруду, головним чином паркани на пляжах в декількох регіонах Аттики.

Повідомляється, що урядові чиновники звинуватили незаконне будівництво у сприянні катастрофі 23 липня, коли блискавична лісова пожежа пронеслася через морський курорт недалеко від Афін, убивши принаймні 91 людину. Але критика також зросла з приводу того, як влада відреагувала на пожежі.

Існує також плутанина щодо точної кількості загиблих, причому цифри розходяться між слідчими і пожежними.

Нагадаємо, що раніше поліція затримала підозрюваного у підпалах лісу біля Афін.

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Теги:  пожежа,  Греція,  министр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС