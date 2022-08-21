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Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії зросла: нові дані

Фото: кількість загиблих дітей в результаті російської агресії зросла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в результаті російської агресії загинули 373 дитини. При цьому 721 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

Так, під час фіксації російських воєнних злочинів в Маріуполі стало відомо про загибель ще десяти дітей у віці від 1 до 17 років.

Крім того, напередодні в результаті обстрілу Вознесенська Миколаївської області важкі поранення отримали троє дітей у віці від 3 до 8 років.

Найбільше від рук російських окупантів постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги у Вознесенську прогримів вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку.

В результаті удару пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поруч приватні будинки і автомобілі. Постраждало щонайменше 12 осіб, серед них четверо дітей.

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