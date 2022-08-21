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Количество погибших детей в результате российской агрессии возросло: новые данные

Фото: количество погибших детей в результате российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии погибли 373 ребенка. При этом 721 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Так, во время фиксации российских военных преступлений в Мариуполе стало известно о гибели еще десяти детей в возрасте от 1 до 17 лет.

Кроме того, накануне в результате обстрела Вознесенска Николаевской области тяжелые ранения получили трое детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Больше всего от рук российских оккупантов пострадало детей в Донецкой области - 387, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 64, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Напомним, вчера во время воздушной тревоги в Вознесенске прогремел взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.

В результате удара повреждены 2 подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили. Пострадало по меньшей мере 12 человек, среди них четверо детей.

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