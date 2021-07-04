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Авіакатастрофа на Філіппінах: загинули щонайменше 17 людей

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Філіппіни, Неділя 04 липня 2021 09:54
Авіакатастрофа на Філіппінах: загинули щонайменше 17 людей Фото: на Філіппінах розбився літак (flickr.com/49628224@N00)
Автор: Дмитро Левицький

Жертвами катастрофи військового літака на Філіппінах стали щонайменше 17 людей. На борту літака С-130 перебували філіппінські військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, літак розбився, бо не зміг знайти злітно-посадкову смугу на острові Джоло. На борту військового літака перебували 92 людини, розповів журналістам міністр оборони Філіппін Дельфін Лоренцана, в тому числі троє пілотів та п'ятеро членів екіпажу.

Літак розбився поблизу поселення Патикуле в провінції Сулу, де філіппінська армія веде бої з ісламістськими повстанцями. За інформацією неназваного місцевого командира, на місці катастрофи знайшли 17 тіл, але ця кількість, скоріш за все, буде рости.

Нагадаємо, філіппінський літак розбився сьогодні вранці. У штабі Збройних сил Філіппін повідомляли, що врятувати з під палаючих уламків літака вдалося 40 людей.

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