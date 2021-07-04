Авіакатастрофа на Філіппінах: загинули щонайменше 17 людей
Жертвами катастрофи військового літака на Філіппінах стали щонайменше 17 людей. На борту літака С-130 перебували філіппінські військовослужбовці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як відомо, літак розбився, бо не зміг знайти злітно-посадкову смугу на острові Джоло. На борту військового літака перебували 92 людини, розповів журналістам міністр оборони Філіппін Дельфін Лоренцана, в тому числі троє пілотів та п'ятеро членів екіпажу.
Літак розбився поблизу поселення Патикуле в провінції Сулу, де філіппінська армія веде бої з ісламістськими повстанцями. За інформацією неназваного місцевого командира, на місці катастрофи знайшли 17 тіл, але ця кількість, скоріш за все, буде рости.
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan C130 askeri uçak düşmesinin ardından başlayan arama - kurtarma çalışmalarında en az 40 kişi kurtarılırken şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.#Filipinler #Philippines #SonDakika #SONDAKIKA #BreakingNews pic.twitter.com/5v2ErOE9rG— CorrespondentTR (@TrCorrespondent) July 4, 2021
Нагадаємо, філіппінський літак розбився сьогодні вранці. У штабі Збройних сил Філіппін повідомляли, що врятувати з під палаючих уламків літака вдалося 40 людей.