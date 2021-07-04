Авіакатастрофа на Філіппінах: загинули щонайменше 17 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відомо, літак розбився, бо не зміг знайти злітно-посадкову смугу на острові Джоло. На борту військового літака перебували 92 людини, розповів журналістам міністр оборони Філіппін Дельфін Лоренцана, в тому числі троє пілотів та п'ятеро членів екіпажу.

Літак розбився поблизу поселення Патикуле в провінції Сулу, де філіппінська армія веде бої з ісламістськими повстанцями. За інформацією неназваного місцевого командира, на місці катастрофи знайшли 17 тіл, але ця кількість, скоріш за все, буде рости.