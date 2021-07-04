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Кількість жертв падіння літака на Філіппінах перевищила 30

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Філіппіни, Неділя 04 липня 2021 15:39
Кількість жертв падіння літака на Філіппінах перевищила 30 Фото: літак розбився на Філіппінах (twitter.com/cnnphilippines)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті падіння військового літака на Філіппінах загинула щонайменше 31 людина. Серед загиблих двоє цивільних, які опинилися на місці, куди впав літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 10news.

В результаті катастрофи загинули 29 військовослужбовців, які перебували на борту літака С-130. Ще 50 людей вдалося врятувати з під палаючих уламків впавшого поблизу аеропорту Холо літака.

Офіційні особи кажуть, що деякі солдати встигли вистрибнути з літака, до того як він розбився. Наразі відомо про 17 зниклих безвісти філіппінських солдатів.

Регіональний військовий командувач сказав, що наразі все свідчить про те, що пілоти літака пролетіли повз злітно-посадкову смуг, в результаті чого літак розбився на околиці аеропорту в провінції Сулу. Про це свідчать слова очевидців події.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про те, що на Філіппінах розбився військовий літак, на борту якого перебували понад 80 людей.

Спочатку військові повідомили про загибель 17 осіб, а ще 40 потрапили до лікарні.

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