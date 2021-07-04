Кількість жертв падіння літака на Філіппінах перевищила 30

В результаті падіння військового літака на Філіппінах загинула щонайменше 31 людина. Серед загиблих двоє цивільних, які опинилися на місці, куди впав літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 10news .

В результаті катастрофи загинули 29 військовослужбовців, які перебували на борту літака С-130. Ще 50 людей вдалося врятувати з під палаючих уламків впавшого поблизу аеропорту Холо літака.

Офіційні особи кажуть, що деякі солдати встигли вистрибнути з літака, до того як він розбився. Наразі відомо про 17 зниклих безвісти філіппінських солдатів.

Регіональний військовий командувач сказав, що наразі все свідчить про те, що пілоти літака пролетіли повз злітно-посадкову смуг, в результаті чого літак розбився на околиці аеропорту в провінції Сулу. Про це свідчать слова очевидців події.