Російське вторгнення в Україну викликало голод 40 млн осіб. Які країни постраждали більше
Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що 40 млн осіб позбулися продовольчої безпеки. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що найбільше постраждають країни Африки на південь від Сахари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, в той час як енергія, зміна клімату, пандемія і конфлікти є основними причинами глобальних проблем з постачанням продовольства, "найбільш підступним джерелом" є голод, навмисно використовуваний в якості зброї війни.
"Росія систематично захоплює деякі з найпродуктивніших сільськогосподарських угідь України, псуючи поля мінами і бомбами", - сказала Томас-Грінфілд.
Москва заперечує свою причетність до продовольчої кризи і звинувачує західні санкції в уповільненні експорту продовольства і добрив.
Томас-Грінфілд в п'ятницю спростував це твердження, замість цього заявивши, що Росія навмисно зробила кроки, щоб порушити глобальні ланцюжки поставок продовольства, звинувачуючи при цьому Захід.
"Ми не бачимо ознак того, що Росія прийме дипломатичне рішення", сказала вона.
Сполучені Штати виділили 4,5 млрд доларів на продовольчу безпеку на саміті G7, з яких вони внесли 2,76 млрд доларів. Томас-Грінфілд додала, що США також планують виділити 150 млн доларів у вигляді нової гуманітарної допомоги Африці в очікуванні схвалення Конгресу.
Нагадаємо, в ООН заявили про ризик поширення голоду у світі до кінця поточного року. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, наступний рік може бути ще важчим.
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