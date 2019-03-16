Кількість заарештованих у Парижі перевищила 120

У Парижі сьогодні протестують майже 10 тисяч осіб

В Париже полиция арестовала уже более 120 участников антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов", которые возобновились в субботу, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в префектуре полиции Парижа, в столице правоохранители арестовали по меньшей мере 121 протестующего.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в 18-й волне антиправительственных протестов движения "желтых жилетов" принимают участие по меньшей мере 14,5 тысяч человек. На улицы Парижа сегодня вышли около 10 тысяч протестующих.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновений во время акций протеста движения "желтых жилетов", которые проходят в субботу, 16 марта, правоохранители арестовали по меньшей мере 94 человек. Демонстранты бросали в правоохранителей брусчатку, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Кроме того, во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже произошел пожар в помещении банка, который находился вблизи Елисейских полей. В результате пожара пострадали по меньшей мере 11 человек.

Добавим, 16 марта во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях.