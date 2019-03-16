Кількість заарештованих у Парижі перевищила 90

Поліція заарештувала вже 94 протестувальників

Количество арестованных участников антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов", которые вышли 16 марта на улицы Парижа, превысило 90. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, между протестующими и полицией вновь произошли столкновения. Демонстранты бросали в правоохранителей брусчатку, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате столкновений, которые продолжались около 20 минут, по меньшей мере 94 протестующих были арестованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже правоохранители задержали более 60 участников антиправительственной акции протеста "желтых жилетов", которые протестуют на Елисейских полях и у Триумфальной арки. По данным МВД, по меньшей мере 8 тысяч протестующих вышли сегодня на улицы Парижа.

Добавим, 16 марта во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции. Также правоохранители задержали по меньшей мере 20 "желтых жилетов", в которых обнаружили запрещенные предметы.

В минувшую субботу, 9 марта, на акции протеста движения "желтых жилетов" во Франции вышли около 28,6 тысяч человек. По меньшей мере 3 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.