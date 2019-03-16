ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість заарештованих у Парижі перевищила 60

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 15:04
Кількість заарештованих у Парижі перевищила 60
Фото: протести у Парижі (AP)

Правоохоронці заарештували 64 "жовтих жилетів"

Кількість заарештованих учасників 18-ї хвилі антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили у префектурі поліції Парижу, правоохоронці здійснили вже 64 арешти учасників руху "жовтих жилетів", які протестують біля Тріумфальної арки та на Єлисейських полях.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, наразі кількість демонстрантів, які протестують в Парижі, становить 7-8 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі поліція заарештувала понад 30 демонстрантів, які вийшли сьогодні, 16 березня, на нові акції протесту руху "жовтих жилетів".

Додамо, 16 березня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції. Також правоохоронці затримали щонайменше 20 "жовтих жилетів", у яких виявили заборонені предмети.

Минулої суботи, 9 березня, на акції протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вийшли близько 28,6 тисяч людей. Щонайменше 3 тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижу.

У Венесуелі проходять масові акції протесту В Черкасах сталися сутички між Нацкорпусом та правоохоронцями
Новини України ФранціяпротестПарижЖовті жилети
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся