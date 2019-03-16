Кількість заарештованих у Парижі перевищила 60

Фото: протести у Парижі (AP)

Правоохоронці заарештували 64 "жовтих жилетів"

Кількість заарештованих учасників 18-ї хвилі антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили у префектурі поліції Парижу, правоохоронці здійснили вже 64 арешти учасників руху "жовтих жилетів", які протестують біля Тріумфальної арки та на Єлисейських полях.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, наразі кількість демонстрантів, які протестують в Парижі, становить 7-8 тисяч осіб.

Christophe Castaner: "Il y a près 7 000 à 8 000 manifestants sur Paris, et parmi eux 1 500 ultra-violents qui sont venus pour casser" pic.twitter.com/kiFl6AUZrM — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі поліція заарештувала понад 30 демонстрантів, які вийшли сьогодні, 16 березня, на нові акції протесту руху "жовтих жилетів".

Додамо, 16 березня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції. Також правоохоронці затримали щонайменше 20 "жовтих жилетів", у яких виявили заборонені предмети.

Минулої суботи, 9 березня, на акції протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вийшли близько 28,6 тисяч людей. Щонайменше 3 тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижу.