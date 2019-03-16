Кількість заарештованих у Парижі перевищила 60

Правоохоронці заарештували 64 "жовтих жилетів"

Количество арестованных участников 18-й волны антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже превысило 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в префектуре полиции Парижа, правоохранители осуществили уже 64 ареста участников движения "желтых жилетов", которые протестуют возле Триумфальной арки и на Елисейских полях.

По данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, сейчас количество демонстрантов, которые протестуют в Париже, составляет 7-8 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже полиция арестовала более 30 демонстрантов, которые вышли сегодня, 16 марта, на новые акции протеста движения "желтых жилетов".

Добавим, 16 марта во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции. Также правоохранители задержали по меньшей мере 20 "желтых жилетов", в которых обнаружили запрещенные предметы.

В минувшую субботу, 9 марта, на акции протеста движения "желтых жилетов" во Франции вышли около 28,6 тысяч человек. По меньшей мере 3 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.