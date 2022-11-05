Когда ВСУ смогут взять Херсон: прогноз ISW

"Мы считаем, что украинские силы смогут получить контроль над правобережьем Херсонской области до конца 2022 года. Мы видели сообщения украинского ГУР, мы видели сообщения об уходе российских сил с правобережья Херсонской области, заявления россиян о своего рода эвакуации оттуда", - отмечает Степаненко.

По ее словам, ситуация в самом Херсоне менее ясна.

"Потому что россияне, возможно, создают условия для обороны города, в то же время готовя резервные позиции на случай, если им придется отступить из Херсона. То есть неясно, собираются ли они воевать за Херсон или увидят, что они не способны воевать и тогда отступят", - объясняет аналитик.

При этом по Херсонской области, в ISW не считают, что украинские силы будут продвигаться через Днепр на юг этого года.

"То есть они смогут возобновить наступление позже, попытаться пересечь реку, но не в этом году. Из-за того, что будет зима, и это не обязательно разумно", - говорит Степаненко.

Она также отметила, что с военной точки зрения ВСУ важно занять от 15 до 25 километров на левом берегу Днепра, чтобы создать буферную зону, чтобы россияне не могли обстреливать Херсон.

"Мы видели по Харькову: когда российские войска были вблизи города, было гораздо больше артобстрелов. Подобная ситуация может сложиться, когда украинские силы возьмут Херсон", - подытожила аналитик.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов предположил, что операция по освобождению оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Добавим, недавно РБК-Украина узнало мнение военного эксперта по поводу дальнейших перспектив освобождения Херсона. Он назвал три возможных сценария событий.