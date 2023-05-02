Когда ВСУ начнут получать боеприпасы для зенитных установок Gepard: ответ Шольца

Украинские военные уже в августе получат боеприпасы для самоходных зенитных установок Gepard, которые ранее Украине передала Германия.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По его словам, сейчас настраивается производство, но это займет некоторое время. Шольц также подчеркнул, что Украина не может использовать поставляемое Германией оружие для обстрелов российской территории.

"Эти правила придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению, при всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между РФ и НАТО", - заявил Шольц.

Сообщается, что ранее Германия передала Украине 34 зенитных установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов и планирует предоставить еще три установки, а также 300 тысяч патронов к ним.