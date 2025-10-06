Когда заработает Спецтрибунал по агрессии против Украины: ответ генсека Совета Европы

Он напомнил, что 25 июня президент Владимир Зеленский посетил Страсбург, где было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Трибунала.

"Это был действительно очень важный момент для Совета Европы, думаю, для Украины и для всего европейского континента. Но самым важным было подписание двустороннего соглашения между Советом Европы и Украиной о создании Трибунала", - отметил Берсе.

По его словам, после подписания соглашения началась масштабная подготовительная работа.

"Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для Трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале. И мы сейчас пытаемся, и надеюсь, что вскоре это станет возможным, профинансировать этот первый шаг", - пояснил он.

Берсе подчеркнул, что запуск процесса зависит от поддержки государств-членов. Ведь запустить его можно будет после того, как ряд государств присоединится и начнет активно работать в этом направлении.

"Эта часть уравнения не в наших руках. Мы приводим аргументы. Мы призываем государства-члены и не члены присоединяться к нам. И это можно будет запустить, как только государства активно присоединятся в этом направлении, с бюджетом и также с ратификацией расширенного частичного соглашения, которое позволит государствам присоединиться. Именно это должно произойти сейчас. С нашей стороны мы готовы. Мы можем начать мгновенно. Но нам нужна поддержка", - сказал генсекретарь Совета Европы.

Отвечая на вопрос, может ли Трибунал заработать в 2026 году, он отметил, что не может предсказать точные сроки, ведь "это не вполне в наших руках".