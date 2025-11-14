Когда заработает онлайн-развод в "Дії": названы сроки запуска

Онлайн-развод через приложение "Дія" планируют запустить в 2026 году. Предварительно - в первом квартале.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
По ее словам, сроки могут корректироваться в зависимости от приоритетов, которые определяет правительство и президент, но функцию обязательно реализуют.
Механизм будет максимально похожим на онлайн-бракосочетание:
Коваль уточнила, что вопрос раздела имущества в процессе онлайн-развода не рассматривается - эти споры решаются отдельно.
По словам Коваль, большинство новых сервисов Минцифры проходит обязательную проверку с участием пользователей. Перед запуском функцию протестируют в рамках бета-тестирования.
Напомним, в августе нынешнего года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал, что услуга развода станет доступной в приложении "Дія" уже осенью. Сейчас украинцы уже могут подать заявление на развод онлайн через "Электронный суд", где доступны подача документов, оплата сбора и отслеживание дела, хотя сами судебные заседания проходят только офлайн.
РБК-Украина также писало, что в "Дії" доступна услуга онлайн-бракосочетания - украинцы могут заключить брак по видеосвязи всего за 30 минут. Подать заявление, сделать предложение, выбрать дату и пройти церемонию можно полностью в приложении. Сервис доступен совершеннолетним гражданам с верифицированными документами и особенно полезен для военных и пар на расстоянии. После церемонии цифровое свидетельство автоматически появляется в "Дії".