Когда заработает онлайн-развод в "Дії": названы сроки запуска

По ее словам, сроки могут корректироваться в зависимости от приоритетов, которые определяет правительство и президент, но функцию обязательно реализуют.

Как будет работать онлайн-развод

Механизм будет максимально похожим на онлайн-бракосочетание:

развестись через "Дію" смогут только пары без несовершеннолетних детей;

обе стороны должны дать согласие: один подает запрос, другой подтверждает;

система автоматически будет проверять информацию о детях;

развод будет происходить через месяц после подтверждения.

Коваль уточнила, что вопрос раздела имущества в процессе онлайн-развода не рассматривается - эти споры решаются отдельно.

По словам Коваль, большинство новых сервисов Минцифры проходит обязательную проверку с участием пользователей. Перед запуском функцию протестируют в рамках бета-тестирования.