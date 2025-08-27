Когда забрали в ТЦК. Можно ли найти себе должность в ВСУ уже после мобилизации

Помогает ли после мобилизации рекомендация от бригады

Насколько действенно письмо-отношение (рекомендация) от бригады, которое присылают те, кто хочет забрать военнообязанного, пока он проходит обучение? Адвокат Мария Ганина в комментарии РБК-Украина отмечает, что это работает далеко не всегда.

"Это достаточно недейственно. На стадии "бусификации" и после направления лица на обучение, просьба проходить военную службу в выбранном самостоятельно месте – игнорируется в 90% случаев", – говорит она.

На практике часто мобилизованных отправляют туда, где есть наибольшие потребности в комплектовании бригад.

"Если военнообязанный знает, где хочет проходить военную службу, и его там ждут, советую заранее позаботиться о направлении именно в ту воинскую часть. Например, обратиться в центр рекрутинга", – добавляет Мария Ганина.

Рекрутинг и мобилизация: в чем разница

"Прежде всего замечу, что термин "бусифицировали" мне не нравится. В Украине продолжается всеобщая мобилизация и все военнообязанные, которые не имеют оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы. Если человек уклоняется, то подвергает себя бесполезному риску – быть мобилизованным спонтанно", – говорит в комментарии РБК-Украина Илья Абель, офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Рекрутинг – это добровольная мобилизация, процесс, который вы полностью контролируете, говорит он.

"Например, обратившись в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, человек получает возможность выбрать время прохождения процедуры, должность и бригаду для службы. То есть весь процесс происходит под вашим контролем. И это преимущество действует для гражданских исключительно до момента получения "боевой повестки", – добавляет Илья.

Рекрутинговые центры не работают с действующим военнослужащими, а потому из учебного центра возможности забрать человека уже нет.

"И не каждая бригада это сможет сделать, ведь следует понимать, что каждый учебный центр имеет свой список приоритетных бригад, которые он комплектует, а потому попасть в ту, что в него не входит – задача со звездочкой", – говорит собеседник.

Именно поэтому он советует не затягивать этот процесс, а заранее обратиться в 1 центр рекрутинга, который поможет с мобилизацией или подписанием контракта, а чтобы процесс прошел спокойно – выдаст письменное подтверждение – справку, что вы находитесь на этапе приобщения к Силам обороны Украины.

Куда обращаться в поисках должности в ВСУ

Первый центр рекрутинга Сухопутных войск расположен в Киеве на ул. Ольжича 10А. Для консультации можно звонить по номеру: 0800503696 или подать заявку на сайте. Подробную информацию можно найти на сайте lfrecruiting.mil.gov.ua.