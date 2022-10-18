RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда появится свет и будут ли веерные отключения: ответ Минэнерго

Фото: в Минэнерго рассказали, когда появится свет и будут ли веерные отключения (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Елизавета Драбкина

Специалисты продолжают ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, которая пострадала в результате вражеских обстрелов, и обещают вернуть свет до все дома как можно скорее.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"Ремонтные бригады прилагают максимум усилий для восстановления и ремонта поврежденной и разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Потребители будут заживлены как можно быстрее", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что решения о введении графиков аварийного отключения принимаются в зависимости от хода ремонтных работ.

При этом подчеркивается, что уменьшение нагрузки на энергосистему из-за снижения уровня потребления будет способствовать более быстрому восстановлению и сокращению сроков отключения.

Отметим, что украинцев просили ограничивать использование энергоемких приборов в пиковое время нагрузки на сеть: с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Напомним, сегодня в части Киева и области исчез свет после того, как оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. В общей сложности без света осталось около 50 тысяч клиентов.

Россияне также обстреляли Днепр и Житомир, там также наблюдались проблемы с энерго- и водоснабжением.

Ранее сообщалось, что возобновление энергоснабжения в столице уже на финальной стадии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияМинэнерго