Когда в Киеве полностью восстановят энергоснабжение: ответ энергетиков

Возобновление энергоснабжения в Киеве уже на финальной стадии. Свет должен постепенно вернуться во все дома столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.

При этом украинцев просят ограничивать использование энергоемких приборов. В частности, в пиковое время нагрузки на сеть: с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00. "Бизнес просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", - говорится в сообщении. Обновление 15:50. В КГГА сообщили, что движение электротранспорта на Троещине возобновлено.