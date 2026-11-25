Крещение или Богоявление принадлежит к древнейшим христианским праздникам. В этот день верующие вспоминают о событии из Евангелия, когда Иисус Христос принял Крещение от Иоанна Предтечи в водах реки Иордан.

Подробнее о том, как изменилась дата праздника после перехода на новый церковный календарь, когда украинцы отмечают его теперь, а также почему могут называть этот день по-разному, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда праздновать Крещение по действующему календарю

С сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли с юлианского на новоюлианский календарь.

Из-за этого все непереходящие праздники (те, что имеют постоянную, зафиксированную дату, которая не меняется из года в год) сместились на 13 дней назад.

По так называемому "старому" стилю (юлианскому календарю) Богоявление, Крещение Господа нашего Иисуса Христа, Иордан или Крещение отмечали 19 января.

Следовательно, после перехода на "новый" стиль праздник приходится на 6 января.

В 2027 году это будет середина недели - среда.

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Почему Крещение называют также Богоявлением

В православном церковном календаре 6 января упоминается как "Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа".

В этот день совершают литургию по чину святителя Иоанна Златоуста и великое освящение воды.

Несколько названий этот праздник имеет из-за того, что все они напоминают о событии из Евангелия, когда:

Иисус Христос принял Крещение в водах Иордана (после чего открыто вышел к людям и начал свое служение и проповеди);

Бог (во время Крещения Спасителя) впервые явил себя в трех ипостасях (как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой).

"Не только Сын Божий явил Себя людям, но Святая Троица, ведь Спаситель крестился в Иордане, Отец засвидетельствовал Свое благоволение голосом с небес, а Дух Святой сошел на Христа в виде голубя", - объяснили в пресс-службе ПЦУ.