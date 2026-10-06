Когда Крещение 2027 по новому календарю: точная дата

Крещение Господне или святое Богоявление - один из важнейших христианских праздников. Его дата является непереходящей, то есть "зафиксированной" в действующем церковном календаре.
Подробнее о том, почему изменилась дата праздника и на какой день он приходится по так называемому "новому" стилю, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Раньше Православная Церковь Украины (ПЦУ) руководствовалась так называемым "старым", или же юлианским календарем.
Согласно ему, Крещение Господне (Крещение или Богоявление) украинцы отмечали ежегодно 19 января.
Однако в 2023 году ПЦУ перешла на новоюлианский календарь.
Считается, что он - точнее юлианского и в то же время ближе к астрономическим событиям, чем григорианский.
После такой календарной реформы все непереходящие праздники - с неподвижными датами, к которым привыкли люди - сместились на 13 дней раньше.
Поэтому сейчас праздник Крещения также приходится на другой день.
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Крещение Господне "совпадает" в церковном календаре со святым Богоявлением.
После перехода на новоюлианский календарь Крещение отмечается 6 января (а не 19 января, как до этого).
В 2027 году это будет среда.
В пресс-службе ПЦУ ранее рассказали, что этот праздник на самом деле могут называть по-разному:
Однако все эти названия связаны с событиями, описанными в Священном Писании.
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Речь идет об евангельском событии принятия Спасителем Крещения в водах Иордана от славного пророка Иоанна Предтечи.
При этом Бог впервые явил себя в трех ипостасях:
"Сын Божий крестился в Иордане, Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а Бог-Отец сказал с небес: "Это Сын Мой Возлюбленный, в Нем Мое благоволение", - напомнили в ПЦУ.
Следовательно, в тот момент "полнота Пресвятой Троицы открывает Себя миру, ведь до того времени Она была в целом человечеству неизвестной".
"Именно поэтому мы называем этот день не только Крещением Господним, но и Богоявлением", - объяснили гражданам.
Напомним, ранее протоиерей ПЦУ рассказал, кому в Украине переход на "новый" церковный календарь дался легче всего.
Кроме того, мы объясняли, как украинцам купаться в ледяной воде на Крещение безопасно и без лишних рисков.
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