Когда отключения света снова будут по графику: прогноз "Укрэнерго"

Глава национальной энергокомпании отметил, что это будет возможно, когда дефицит мощности в энергосистеме снизится до такого уровня, когда можно будет каждые четыре часа отключать одну из трех групп потребителей.

"Мы сейчас достаточно близки к тому, чтобы привести дефицит мощности к таким параметрам, когда мы снова сможем вернуться к плановым графикам. Думаю, что нам еще 2-3 дня потребуется. Если не будет новых обстрелов, то думаю, что на этой неделе мы должны выйти на плановые графики", - подчеркнул Кудрицкий.

Он рассказал, что все потребители в каждой области поделены облэнерго и военно-гражданскими администрациями на три очереди, которые отключаются от энергоснабжения попеременно. Это делается для того, чтобы все происходило в плановом режиме.