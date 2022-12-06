Вчерашняя атака РФ по энергосистеме отбросила нас неделю назад, - гендиректор YASNO
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что вчерашняя атака РФ отбросила состояние в энергосистеме на неделю назад, однако есть надежда, что скоро вернемся к стабилизационным графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Коваленко.
"Мы все еще в экстренных отключениях. В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62-67% от типичного потребления. Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам", - написал гендиректор YASNO.
Также он добавил, что активно идет работа по ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре.
"Уже по 474 домам есть решения - управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать. Я благодарен городским властям за такое непростое решение. Почему это важно - поэтому в условиях значительных ограничений главная цель предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения", - подчеркнул Коваленко.
Напомним, 5 декабря кафиры нанесли восьмой массированный удар по территории Украины, в результате которого погибли четыре человека, также была повреждена энергетическая инфраструктура.
Во многих регионах Украины возникли перебои со светом.
Добавим, в "Укрэнерго" рассказали, сколько времени нужно на возобновление энергосистемы после вчерашнего удара.
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