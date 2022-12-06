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Когда отключения света снова будут по графику: прогноз "Укрэнерго"

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 22:14
Когда отключения света снова будут по графику: прогноз "Укрэнерго" Фото: плановые отключения электроснабжения, возможно, вернутся через 2-3 дня (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинские энергетики считают, что к плановым отключениям электроснабжения можно будет вернуться через 2-3 дня, однако в случае, если не будет ракетных обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на "Радио НВ".

Глава национальной энергокомпании отметил, что это будет возможно, когда дефицит мощности в энергосистеме снизится до такого уровня, когда можно будет каждые четыре часа отключать одну из трех групп потребителей.

"Мы сейчас достаточно близки к тому, чтобы привести дефицит мощности к таким параметрам, когда мы снова сможем вернуться к плановым графикам. Думаю, что нам еще 2-3 дня потребуется. Если не будет новых обстрелов, то думаю, что на этой неделе мы должны выйти на плановые графики", - подчеркнул Кудрицкий.

Он рассказал, что все потребители в каждой области поделены облэнерго и военно-гражданскими администрациями на три очереди, которые отключаются от энергоснабжения попеременно. Это делается для того, чтобы все происходило в плановом режиме.

Сегодня, 6 декабря, РБК-Украина сообщило, что, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, вчерашняя атака РФ по энергосистеме отбросила ремонтные работы энергетиков на неделю назад, однако есть надежда, что скоро вернемся к стабилизационным графикам.

Напомним, 5 декабря оккупанты нанесли восьмой массированный удар по территории Украины. Во многих регионах Украины возникли перебои со светом.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, сколько времени нужно на возобновление энергосистемы после вчерашнего удара.

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