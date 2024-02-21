Когда украинские летчики завершат обучение на F-16 в США: в Воздушных силах назвали сроки

Украинские летчики, вероятно, уже в начале лета завершат обучение на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Летчики в Аризоне (штат в США - ред.) начали учиться позже, чем в Дании. Поэтому ожидаемые сроки - это начало лета плюс-минус", - рассказал Игнат.
Он добавил, что сроки необходимо уточнять у партнеров, которые занимаются подготовкой пилотов.
По словам Игната, детали графиков обучения украинских пилотов раскрывать нельзя.
Напомним, еще в августе прошлого года Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16 американского производства.
Недавно стало известно, что Нидерланды планируют подготовить для Украины еще шесть дополнительных истребителей F-16.
Подготовка украинских пилотов проходит в Дании, а также США.
Ранее издание CNN сообщало, что первая группа украинских пилотов, которая состоит из четырех человек, окончит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года.
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