ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету, - CNN

Среда 21 февраля 2024 05:31
UA EN RU
Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету, - CNN Фото: группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Первая группа украинских пилотов, которая состоит четырех человек, из окончит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным Национальной гвардии Аризоны, первые четыре украинских пилота планируют завершить подготовку на истребителях F-16 к лету. Пилоты начали подготовку в середине октября прошлого года в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения займет несколько месяцев.

По словам капитана Эрин Ханниган, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время проходит обучение английскому языку, которое необходимо для полетов.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, сказал Ханниган, хотя точные сроки зависят от хода программы.

Что предшествовало

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

В Воздушных силах не подтвердили и не опровергли получение Украиной истребителей F-16 уже в июне, отказавшись говорить о сроках. При этом, там указали, что Украина уже адаптирует инфраструктуру под этот тип самолета.

Днем ранее, 17 февраля, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Соединенные Штаты Америки Нацгвардия F-16
NEWS
Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, - Кулеба
Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, - Кулеба
DAILY
Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях