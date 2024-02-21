Коли українські льотчики завершать навчання на F-16 у США: у Повітряних силах назвали терміни

"Льотчики в Аризоні (штат у США - ред.) почали навчатися пізніше, ніж у Данії. Тому очікувані терміни - це початок літа плюс-мінус", - розповів Ігнат.

Він додав, що терміни потрібно уточнювати у партнерів, які займаються підготовкою пілотів.

За словами Ігната, деталі графіків навчання українських пілотів не можна розкривати.

F-16 для України

Нагадаємо, ще у серпні минулого року Нідерланди та Данія пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16 американського виробництва.

Нещодавно стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16.

Підготовка українських пілотів відбувається у Данії, а також США.

Раніше видання CNN повідомляло, що перша група українських пілотів, яка складається з чотирьох осіб, закінчить програму навчання літаками F-16 вже до літа 2024 року.