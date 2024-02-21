Коли українські льотчики завершать навчання на F-16 у США: у Повітряних силах назвали терміни

Українські льотчики, ймовірно, вже на початку літа завершать навчання на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Льотчики в Аризоні (штат у США - ред.) почали навчатися пізніше, ніж у Данії. Тому очікувані терміни - це початок літа плюс-мінус", - розповів Ігнат.
Він додав, що терміни потрібно уточнювати у партнерів, які займаються підготовкою пілотів.
За словами Ігната, деталі графіків навчання українських пілотів не можна розкривати.
Нагадаємо, ще у серпні минулого року Нідерланди та Данія пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16 американського виробництва.
Нещодавно стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16.
Підготовка українських пілотів відбувається у Данії, а також США.
Раніше видання CNN повідомляло, що перша група українських пілотів, яка складається з чотирьох осіб, закінчить програму навчання літаками F-16 вже до літа 2024 року.
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