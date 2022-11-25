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В Киеве продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 08:22
В Киеве продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют Фото: в Киеве продолжаются аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня, 25 ноября, продолжают аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в столице свет будут давать на 2-3 часа, пока АЭС и ТЭС не выработают достаточно энергии.

Также отметим, что по состоянию на вчерашний вечер около 70% жилищного фонда Киева находились в режиме аварийных отключений.

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