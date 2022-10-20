Когда в Украине ожидается потепление: ответ синоптика

В Украине уже завтра, 21 октября, ожидается незначительное потепление. Столбики термометров поднимутся до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.
"В западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет +10 +14 градусов, на остальной территории будет +8 +12 градусов. Ночью холодно, правда, но ведь - середина осени, ожидается от 2 мороза до 4 тепла", - рассказала Диденко.
По ее словам, небольшой дождь в пятницу ожидается только на востоке Украины в ночное время. При этом ветер будет небольшим и даже, вероятно, будет солнечно.
Согласно прогнозу синоптика, в Киеве 21 октября ожидается переменно-солнечная.
"В ближайшую ночь в столице около нуля, в окрестностях до 1-3 градусов мороза, в течение дня потеплеет до +10, +11 градусов", - добавила Диденко.
Напомним, ранее стало известно, что, согласно прогнозу "Укргидрометцентра", предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем предыдущая.
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