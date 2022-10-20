Коли в Україні очікується потепління: відповідь синоптика

Погода в Україні

"У західних областях та на півдні максимальна температура повітря буде +10 +14 градусів, на решті території буде +8 +12 градусів. Вночі холодно, правда, але ж - середина осені, очікується від 2 морозу до 4 тепла", - розповіла Діденко.

За її словами, невеликий дощ у п'ятницю очікується лише на сході України у нічну годину. При цьому вітер буде невеликим і, ймовірно, буде сонячно.

Погода у Києві

За прогнозом синоптика, у Києві 21 жовтня очікується мінливо-сонячна.

"Найближчої ночі в столиці близько нуля, на околицях до 1-3 градусів морозу, протягом дня потеплішає до +10, +11 градусів", - додала Діденко.