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Коли в Україні очікується потепління: відповідь синоптика

Фото: синоптик розповіла, коли в Україні очікується потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже завтра, 21 жовтня, очікується незначне потепління. Стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко.

Погода в Україні

"У західних областях та на півдні максимальна температура повітря буде +10 +14 градусів, на решті території буде +8 +12 градусів. Вночі холодно, правда, але ж - середина осені, очікується від 2 морозу до 4 тепла", - розповіла Діденко.

За її словами, невеликий дощ у п'ятницю очікується лише на сході України у нічну годину. При цьому вітер буде невеликим і, ймовірно, буде сонячно.

Погода у Києві

За прогнозом синоптика, у Києві 21 жовтня очікується мінливо-сонячна.

"Найближчої ночі в столиці близько нуля, на околицях до 1-3 градусів морозу, протягом дня потеплішає до +10, +11 градусів", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж попередня.

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