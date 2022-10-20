Когда в Украине ожидается потепление: ответ синоптика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Погода в Украине

"В западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет +10 +14 градусов, на остальной территории будет +8 +12 градусов. Ночью холодно, правда, но ведь - середина осени, ожидается от 2 мороза до 4 тепла", - рассказала Диденко.

По ее словам, небольшой дождь в пятницу ожидается только на востоке Украины в ночное время. При этом ветер будет небольшим и даже, вероятно, будет солнечно.

Погода в Киеве

Согласно прогнозу синоптика, в Киеве 21 октября ожидается переменно-солнечная.

"В ближайшую ночь в столице около нуля, в окрестностях до 1-3 градусов мороза, в течение дня потеплеет до +10, +11 градусов", - добавила Диденко.