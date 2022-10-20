ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли в Україні очікується потепління: відповідь синоптика

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 жовтня 2022 17:56
Коли в Україні очікується потепління: відповідь синоптика Фото: синоптик розповіла, коли в Україні очікується потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже завтра, 21 жовтня, очікується незначне потепління. Стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко.

Погода в Україні

"У західних областях та на півдні максимальна температура повітря буде +10 +14 градусів, на решті території буде +8 +12 градусів. Вночі холодно, правда, але ж - середина осені, очікується від 2 морозу до 4 тепла", - розповіла Діденко.

За її словами, невеликий дощ у п'ятницю очікується лише на сході України у нічну годину. При цьому вітер буде невеликим і, ймовірно, буде сонячно.

Погода у Києві

За прогнозом синоптика, у Києві 21 жовтня очікується мінливо-сонячна.

"Найближчої ночі в столиці близько нуля, на околицях до 1-3 градусів морозу, протягом дня потеплішає до +10, +11 градусів", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж попередня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде