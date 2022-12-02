Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии

Уже в ближайшие дни ситуация в энергетике Украины может несколько улучшится и от аварийных отключений можно будет перейти к плановым. По каким причинам могут произойти улучшения и как надолго – ниже в материале РБК-Украина.

За неполных два месяца энергетическая система Украины подверглась семи массированным ракетным ударам со стороны российских войск. В результате практически до 40% мощностей по генерации и передачи электроэнергии были повреждены, некоторые без возможности восстановления. Из-за дефицита энергии в системе, который достиг 30%, пришлось перейти от плановых отключений электроэнергии для потребителей к аварийным.

Сохранять действующие объекты и возобновлять поврежденные удается благодаря защите со стороні украинских сил ПВО и финансовой поддержке партнеров Украины. Буквально на днях США выделили очередной транш в 53 млн долларов для возобновления энергетической инфраструктуры после ее разрушений.

Это уже второй транш – первый был выделен в начале ноября в размере 55 млн долларов. Он предназначался для закупки более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования, необходимого для обогрева. В обоих случаях деньги будут идти через агентство США по международному развитию (USAID).

На что пойдут деньги доноров

Новый транш финансовой поддержки, конечно, не изменит ситуацию кардинально, однако позволит продолжить ремонтные и восстановительные работы и закупить необходимую технику и оборудование. Кроме США на восстановление разрушенной энергосистемы выделяют средства и другие партнеры Украины, в частности, Швейцария – 100 млн долларов, ЕБРР – кредит на 300 млн евро и грант от Нидерландов на 75 млн.

Деньги от ЕБРР и Нидерландов непосредственно предназначены для "Укрэнерго". Как сообщили в компании, половина кредита и грант пойдут непосредственно на приобретение оборудования, которое срочно необходимо для подстанций, подвергшихся массированным ракетным ударам. Остальные 150 млн евро от ЕБРР будут использованы для выполнения финансовых обязательств компании на рынке электроэнергии.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за существенную финансовую помощь. Это ускорит покупку критически необходимого оборудования и восстановления сетей, поврежденных российскими ракетами. Это ваш вклад в надежность работы энергосистемы, финансовую стабильность компании и ключевое – для возвращения света каждому украинцу", – заявил директор по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олег Павленко.

53 млн долларов от США пойдут на закупку распределительных трансформаторов, автоматических выключателей, ограничителей перенапряжения и другое оборудование, сообщили в американском Госдепе. Собеседник издания, знакомый с процессом подготовки решения о выделении средств, сказал, что оно принималось исходя из конкретных потребностей Украины для поставок необходимой техники. И в данном случае вопрос не столько в деньгах, сколько в именно в самом оборудовании.

"У нас есть список приоритетных потребностей. Мы ищем все возможности приобрести то, что нужно, любым образом – все, что можно купить/получить как donations и так далее", – отметил собеседник. Согласно определенному Украиной перечню необходимое оборудование уже найдено для поставок.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что сейчас нужны и деньги, и оборудование практически в одинаковой мере. Чтобы обеспечить тепло- и водоснабжение крупных городов, отметил Харченко, необходимо закупить мобильные турбогенерирующие электростанции.

"Это небольшие станции, которые генерируют от 30 до 60 МВт. Десяток таких станций решают проблему с тепло- и водоснабжением в Киеве. Для Харькова достаточно четырех таких станций. Нам бы на страну 20-25 таких и критическая инфраструктура больших городов была бы фактически выведена из-под риска блекаута", – отметил он. Для закупки такой техники нужно около 300 млн долларов, предложения по продаже таких станций в достаточном количестве есть, отметил Харченко.

Однако для восстановления объектов энергетики потребуется значительно больше средств. По мнению аналитика энергетических рынков Максима Белявского, инвентаризационная стоимость разрушенных и поврежденных активов уже сейчас оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.

"Эта стоимость ниже рыночной цены аналогов, поэтому на восстановление энергетической инфраструктуры и объектов требуется значительно больше средств. Возместить финансовую потребность за счет тарифных платежей и цен на электроэнергию невозможно. Поэтому мы рассчитываем на системную поддержку от наших союзников. Иного варианта не существует", – считает Белявский. Механизм предоставления средств, по его мнению, может быть разным – и кредитные линии, и поставки в рамках ленд-лизов.

"Порядок предоставления средств будет аналогичен алгоритму поставки военно-технической помощи. Что касается технической стороны, наверняка нам придется постепенно отказываться от оборудования, работающего при 750 кВ и переводить энергосистему под 330 и 400 кВ, что позволит сохранить унификацию оборудования", – отметил эксперт.

В ожидании перехода на график

На текущей неделе ситуация в энергетике оставалась сложной. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, при дефиците в системе в 30%, учитывая расходы на критические объекты, для населения в каждой области оставалось 50-60% электроэнергии.

По словам премьера, это позволяло включать свет населению по 5-6 часов в сутки. Но ситуация может улучшиться уже в ближайшие дни. По информации источников издания на энергорынке, за счет увеличения генерации дефицит может сократиться до 20% и тогда вместо аварийных будут опять применяться отключения электроэнергии по графику.

Этого ожидает и гендиректор Yasno Сергей Коваленко. "У меня есть надежда, что в течение некоторого периода дефицит уменьшится и войдем всем городом (речь о Киеве, - ред.) в графики… Мы знаем, что продолжается запуск основной генерации (основной является атомная генерация - ред.) в Украине еще запущено все не на 100%, и у меня есть надежда, что как только эти блоки будут запущены то дефицит уменьшится", – отметил он в эфире телемарафона.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко тоже считает, что есть основания ожидать некоторое улучшение ситуации, но все будет зависеть от дальнейших действия российской стороны.

"Уже более 12 стран согласились оказывать Украине техническую и финансовую помощь по восстановлению работы энергетической инфраструктуры. Кроме того, "Укрэнерго" привлекло 300 млн евро от ЕБРР. Но эта помощь может позволить вернуться к графикам отключений только при отсутствии новых массированных ракетных ударов рашистов по энергетической инфраструктуре", – считает он.

Но, по мнению Омельченко, осложнения ситуации могут еще возникать. Во-первых, РФ не собирается отказываться от своего плана уничтожения украинской энергетики, во-вторых, на изготовление значительной части автотрансформаторов требуется не менее 6 месяцев. "Наиболее реалистичный сценарий до весны – плановые графики отключений будут регулярно чередоваться с аварийными", – считает Омельченко.

Харченко же считает, что если новых атак не будет, то уже в ближайшее время ситуация с энергоснабжением улучшится. "Если не будет атак, то уже через неделю все отключения будут управляемые и в нормальном графике", - отметил он.