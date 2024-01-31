Когда Украина получит от ЕС миллион снарядов: министр обороны Эстонии назвал сроки

Передача обещанного миллиона снарядов для Украины от стран Европейского союза снова задерживается. Теперь поставки хотят завершить до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Twitter.
Он отметил, что министры обороны стран ЕС договорились выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона снарядов для украинских защитников.
"К концу марта будет поставлено более 0,5 млн снарядов. Более 1,1 млн снарядов - к концу 2024 года", - подчеркнул Певкур.
Министр обороны уточнил, что производственные мощности ЕС возрастут до 1,5 млн единиц снарядов к концу 2024 года.
Напомним, еще в марте 2023 года страны Евросоюза договорились передать Украине миллион снарядов. Поставки хотели завершить сначала до конца 2023 года, а затем до марта 2024 года.
Но передача в установленные сроки так и не состоится, поскольку для этого не хватает производственных мощностей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже завил, что если Украина не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов с одного места, то будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников.
Стоит заметить, что артиллерийские снаряды являются одним из ключевых потребностей для украинских защитников. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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