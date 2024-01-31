Кулеба о задержках с поставками снарядов: нет ситуации, не имеющей решения

Если Украина не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов с одного места, то будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью BBC Newsnight.

"Нет никакой ситуации, не имеющей решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов с одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что какой бы ни была цена поддержки Украины для партнеров, цена обеспечения мира может быть в разы больше, если наша страна не победит в войне с Россией.

Кулеба добавил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США для обеспечения финансирования помощи.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", - подчеркнул министр.

Миллион снарядов для Украины

В конце прошлой зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года.

Помимо прямых поставок из складов стран-членов ЕС, также организованы совместные закупки снарядов.

Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.