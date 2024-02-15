Когда Украина получит F-16: что говорят в Минобороны

"С F-16 все очень просто, там все решения уже приняты. Нет ничего, что остается на этапе обсуждения. Решения приняты, мы движемся по плану. Мы имеем понимание сроков, имеем понимание того, что в эти сроки нужно сделать. Это с точки зрения подготовки пилотов, подготовки инфраструктуры, инженеров и так далее. Как только все эти элементы выполнят - F-16 появятся в Украине", - заявил Павлюк.

В частности начальник управления прессы и информации Министерства обороны отметил, что Украина не будет объявлять официально дату получения самолетов. Это необходимо для того, чтобы не дать возможности врагу воспользоваться этой информацией.

"Как только мы будем знать точную дату, мы ни в коем случае ее никому не скажем. Ведь враг ориентируется в том числе и на информацию из открытых источников. Поэтому с F-16 все хорошо. Мы все надеемся, что F-16 будут в Украине как можно быстрее. Но мы все понимаем, что они должны появиться именно тогда, когда мы будем готовы эффективно их использовать и обслуживать", - пояснил Павлюк.

Дроны для Украины

По словам Павлюка, во время "Рамштайна" также обсуждался вопрос дронов. Ожидается, что будет больше не только поставок БпЛА, но и совместного производства беспилотников.

Он добавил, что партнеры озвучили довольно амбициозные обязательства по количеству дронов.

"И очень радует, когда мы слышим такие обязательства и что есть полное понимание того, как изменилось поле боя в современной войне. Когда речь уже идет отдельно и о FPV-дронах, о них отдельно уже говорят, как и обо всех типах беспилотных систем. Потому что это ключ в победе в этом асимметричном преимуществе, которое пытается построить Украина, когда делает акцент на технологии", - пояснил Павлюк.

Передача F-16.

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Тем временем глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ожидает увидеть истребители в небе уже этой весной.