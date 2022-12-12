RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Украина может начать переговоры о членстве в ЕС: ответ Шмыгаля

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина намерена до конца текущего года выполнить рекомендации Еврокомиссии, и уже в следующем - начать переговоры о членстве в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в французском парламенте.

"Открытость ЕС к дальнейшим шагам существенно мобилизует наши внутренние политические ресурсы для полной трансформации страны во всех областях – от судебной до экологической. До конца этого года мы планируем выполнить рекомендации Еврокомиссии, а в следующем рассчитываем начать переговоры по расширению", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство Украины разработало дорожную карту по каждому пункту рекомендаций Еврокомиссии. Некоторые из рекомендаций уже выполнены, по некоторым продолжается активная работа, и она будет завершена в ближайшее время.

"У нас есть политическая воля и готовность всех государственных органов совместно работать над быстрым и качественным исполнением рекомендаций. Параллельно с этим процессом мы должны готовить государство к переговорному процессу и структурным реформам", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз еще до начала полномасштабного российского вторжения, а официально стала кандидатом в члены ЕС этим летом.

Как отметили в правительстве, Украина планирует выполнить поставленные ЕК условия до конца 2022 года.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует стать частью ЕС в рекордные сроки, а процесс вступления займет до пяти лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияДенис ШмыгальЕвросоюзЧленство в ЕС