Когда Украина может начать переговоры о членстве в ЕС: ответ Шмыгаля

Украина намерена до конца текущего года выполнить рекомендации Еврокомиссии, и уже в следующем - начать переговоры о членстве в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в французском парламенте.

"Открытость ЕС к дальнейшим шагам существенно мобилизует наши внутренние политические ресурсы для полной трансформации страны во всех областях – от судебной до экологической. До конца этого года мы планируем выполнить рекомендации Еврокомиссии, а в следующем рассчитываем начать переговоры по расширению", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство Украины разработало дорожную карту по каждому пункту рекомендаций Еврокомиссии. Некоторые из рекомендаций уже выполнены, по некоторым продолжается активная работа, и она будет завершена в ближайшее время.

"У нас есть политическая воля и готовность всех государственных органов совместно работать над быстрым и качественным исполнением рекомендаций. Параллельно с этим процессом мы должны готовить государство к переговорному процессу и структурным реформам", - подчеркнул премьер-министр.