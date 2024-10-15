Когда Украина будет готова презентовать мирный план: Ермак назвал сроки

Ермак рассказал, что процесс проведения тематических конференций по пунктам формулы мира завершится в октябре.

"Результатом каждой из этих конференций является общее коммюнике с принципами и предложенными решениями. Самое главное в коммюнике - это конкретные шаги, необходимые для реализации пунктов формулы мира. И они будут объединены в совместном документе, который мы будем готовы презентовать в начале ноября", - добавил он.

Также Ермак подчеркнул, что Украина готова обсудить и другие предложения насчет справедливого завершения войны, которые будут основаны на принципах международного права и устава ООН. В частности, такие обсуждения возможны и на площадке саммита G20.

"Чтобы сделать документ, который действительно будет общим и базой для всех потенциальных переговоров. Тогда будет что обсуждать. Мы ведь все стремимся знать, что необходимо сделать, чтобы мы могли сказать, что эта война закончилась, а справедливый и длительный мир вернулся на украинскую землю", - добавил он.

Руководитель ОП отметил, что необходимые условия для начала переговоров должна создать реализация плана победы.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который также принял участие во встрече с послами, отметил, что Украина никогда не поддержит те инициативы, которые разрабатывали без ее участия.

"Ничего об Украине без Украины. И никакие инициативы не должны соревноваться с нашей формулой мира и разделять международное сообщество. Это наш подход", - уточнил глава МИД.