Когда Трамп начнет продавать оружие Украине: у Зеленского дали ответ

Президент США Дональд Трамп начнет продавать оружие Украине, несмотря на любые заявления, ведь это выгодно для американского бизнеса.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент Украины обращается к США, чисто прагматично говорит, давайте будем у вас покупать оружие. Для производителей оружия, которые являются донорами Республиканской партии, присутствие в войне Украины против России очевидно положительное, потому что оно увеличивает доходность этих компаний, увеличивает долю на глобальном рынке и влияние этих компаний", - отметил Подоляк.

По его словам, отказываться от поставок оружия в Украину, особенно на коммерческой основе, - это непрагматично. Поэтому Трамп точно не будет этого придерживаться.

"Он может там делать любые заявления, но продавать оружие в полном объеме, особенно оружие, которое является эффективным сегодня против российского оружия, которое является прямым конкурентом американских оружейников, это очевидные плюсы", - добавил Подоляк.

По мнению советника, Трамп начнет продавать американское оружие Украине, как только поймет действия российского диктатора Владимира Путина.

"И я думаю, что как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они вроде бы уже получили в рамках переговоров об экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимального ущерба Российской Федерации на поле боя", - подчеркнул Подоляк.

Покупка оружия у США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов, и рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности.

Позже глава государства уточнил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство.

По словам Зеленского, Украина готова потратить 15 миллиардов долларов на закупку 10 систем, которые смогут защитить крупнейшие города, где сосредоточено скопление людей.