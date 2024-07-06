Правила проезда в общественном транспорте: что нужно знать каждому пассажиру

Правила перевозки пассажиров общественным транспортом четко определяют, как должны вести себя все участники дорожного движения во время поездок.

РБК-Украина рассказывает о правилах и обязанностях пользования городским транспортом пассажирами, контролерами и водителями.

Следует отметить, что правила пользования городским наземным транспортом в Украине утверждаются органами местного самоуправления. Однако, есть общие определенные положения, которые должны соблюдаться всеми участниками движения независимо от региона.

Обязанности контроллера

Так, контролер должен:

иметь служебное удостоверение и нагрудный знак;

сообщать пассажирам о начале контроля;

выдавать квитанцию при взыскании штрафа;

предъявлять удостоверение по требованию пассажира.

Также контролеры проводят проверку электронных билетов при движении транспорта. Контроль оплаты производится через транспортный терминал.

Права пассажира

Пассажир имеет право:

бесплатно перевозить детей в возрасте до 6 лет;

безопасный и своевременный проезд;

получать информацию об услугах транспорта;

перевозить мелких животных и ручную кладь бесплатно при определенных условиях.

Безбилетный проезд

Безбилетный проезд пассажира карается штрафом. Контроллер может взимать штрафы на месте и выдавать соответствующую квитанцию. В случае неуплаты штрафа на месте составляется протокол об административном правонарушении.

Запреты для водителей

Водителям городского транспорта запрещается воспроизводить музыку или фильмы в салоне автобуса, кроме информации о поездке (если это не согласовано со всеми пассажирами - ред.).