Когда студентов могут мобилизовать: список оснований от ТЦК

Согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку в связи с обучением могут получить соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного с соблюдением установленной законом последовательности.

Также право на отсрочку имеют:

аспиранты;

докторанты;

лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

На общих основаниях могут мобилизовать студентов заочной и вечерней форм обучения, а также тех, кто получает образование того же или более низкого уровня, чем уже имеет, и не отвечает требованиям относительно последовательности его получения.

Например, если человек уже имеет диплом бакалавра, а затем поступил на заочную форму магистратуры, сам факт обучения не дает ему права на отсрочку.

В то же время отсутствие права на отсрочку в связи с обучением не означает автоматического призыва. Человек может иметь другие законные основания для отсрочки - в частности, по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.