Коли студентів можуть мобілізувати: перелік підстав від ТЦК

Навчання в університеті не завжди захищає від мобілізації. Студентів заочної та вечірньої форм можуть призвати на військову службу, оскільки сам факт здобуття освіти не дає їм права на відстрочку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.
Згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку за навчанням можуть отримати здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий, із дотриманням установленої законом послідовності.
Також право на відстрочку мають:
Натомість на загальних підставах можуть мобілізувати студентів заочної та вечірньої форм навчання, а також тих, хто здобуває освіту того самого або нижчого рівня, ніж уже має, і не відповідає вимогам щодо послідовності її здобуття.
Наприклад, якщо людина вже має диплом бакалавра, а потім вступила на заочну форму магістратури, сам факт навчання не дає їй права на відстрочку.
Водночас відсутність права на відстрочку за навчанням не означає автоматичного призову. Людина може мати інші законні підстави для відстрочки - зокрема, за сімейними обставинами або станом здоров'я.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що студентська відстрочка від мобілізації надається на один семестр, але не більше ніж на шість місяців. Тому після завершення цього періоду її потрібно поновлювати.
Також РБК-Україна пояснювало, хто ще може отримати відстрочку від мобілізації. Серед підстав - сімейні обставини, стан здоров'я, навчання, наукова діяльність і бронювання. Зокрема, право на відстрочку можуть мати люди з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, ті, хто самостійно виховує дитину, а також працівники критично важливих підприємств та окремих державних органів.