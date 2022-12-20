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Когда США передадут Украине комплекты для "умных бомб": СМИ узнали детали

Фото: стало известно, когда США могут передать Украине "умные бомбы" (U.S. Air Force)
Автор: Иван Носальский

Власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, несколько неназванных американских чиновников рассказали, что оборудование для "умных бомб" Joint Direct Attack Munition (JDAM) включат в пакет военной помощи Украине уже на этой неделе.

При этом источники издания не рассказали, сколько именно комплектов США планируют передать Украине.

"Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать стационарные российские оборонительные линии или другие крупные цели. Но обычно они сбрасываются с воздушных бомбардировщиков или истребителей. Украинским ВВС придется найти способ нацеливать и запускать JDAM со своих устаревших советских самолетов", - подчеркивают в CNN.

Отметим, что JDAM - это комплект оборудования на основе технологии GPS, который способен превратить простые бомбы свободного падения в корректируемые (умные) боеприпасы. Радиус их действия составляет примерно 25 километров.

Напомним, впервые о возможной передаче Украине "умных бомб" сообщало издание The Washington Post 15 декабря.

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