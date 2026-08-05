Россия ударила по двум распределительным центрам "Сильпо" на Киевщине, есть погибшие

В результате ночного массированного обстрела россиян возникли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо". В результате ударов погибли шесть работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессслужбы "Сильпо" и ГСЧС .

"По последним данным, шесть работников погибли. Информация о количестве пострадавших еще уточняется. Это неописуемая потеря для всех нас. Мы постоянно на связи с близкими пострадавших и готовы оказать всю необходимую помощь. Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в заявлении.

В ГСЧС сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки российских оккупантов на Киевщине возросло до 16, еще 29 человек получили ранения. В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрелов.

В частности, в Броварском районе подразделения ГСЧС работают на пяти локациях - на одном пожаре ликвидировали, продолжаются пролив конструкций и разбор завалов. В Бучанском районе продолжается тушение пожара складского здания.

Фото: ликвидация последствий ударов россиян по Киевщине (t.me/dsns_telegram)

В Фастовском районе на территории одного из предприятий спасатели потушили пожар транспортных средств.

Обстрел Украины 5 августа

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами и 115 беспилотниками. Несмотря на работу сил противовоздушной обороны, перехватить баллистические ракеты не удалось.

Главной целью атаки стала Киевская область. В столице повреждения были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.