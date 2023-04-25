Когда Россия проиграет, мы получим лояльность таких стран, как Венгрия, - Подоляк

"Правильная финализация войны очень важна. Венгрия сейчас может делать любые заявления. А мы после того, как проигрывает основной спонсор таких заявлений (о невозможности вступления Украины в НАТО, - ред.) под названием Российская Федерация, получим абсолютную лояльность прежде всего" от таких стран как Венгрия", - сказал Подоляк.

По его словам, Венгрия станет первой страной, которая будет заявлять, что Украина должна быть принята по ускоренной процедуре в НАТО. Ведь это важно для безопасности, прежде всего, Европы.

"Венгрия будет одним из самых заинтересованных лоббистов. Потому что надо будет искупить вину. Потому что все эти заявления провоцируют агрессора. Все эти страны, которые сейчас говорят о переговорах и мирном урегулировании конфликта, по мере того, как Россия будет идти к своему историческому, очень плохому финалу, они все придут и скажут: мы понимаем, что, может что-то там неправильно говорили, но мы были за вас", - отметил советник.

По мнению Подоляка, после поражения России Венгрия будет предлагать максимально жесткие репарационные программы для страны-агрессора, а также лоббировать вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре и начало спецтрибунала для российских военных преступников.