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Когда родные в оккупации. Для украинцев создали приложение Dobre: что это и как пользоваться

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 февраля 2023 09:44
Когда родные в оккупации. Для украинцев создали приложение Dobre: что это и как пользоваться Фото: в Украине создали приложение, которое сообщает о состоянии безопасности ваших близких (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине создали приложение Dobre, с помощью которого можно узнать о состоянии безопасности ваших близких с оккупированных или опасных территорий. Оно работает даже при слабом сигнале сети оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Что известно о приложении

Как пояснили в ведомстве, новая программа позволяет не беспокоить находящихся в оккупации родных, постоянными звонками и вопросами по типу "Как ты?".

В частности, эту информацию можно получить автоматически и в любое время.

Как это работает?

Минреинтеграции привело краткую инструкцию механизма приложения Dobre, а именно:

  • В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус.

"Зеленый" показывает, что у человека все хорошо, а "красный" сигнализирует об опасности и необходимости помощи. От них получает подобную информацию.

  • При этом пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда будут приходить уведомления о статусе его контактов.

Если за установленный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат уведомление о возможном возникновении проблемы.

Загрузить приложение можно на Android и iOS.

Напомним, ранее в Украине запустили платформу "Позвони Своим", она позволяет бесплатно позвонить по телефону близким и родным, которые находятся на временно оккупированной территории, где проблемы с мобильной связью и интернетом.

Добавим, также мы писали, что россияне на оккупированной территории Донецкой области начали блокировать Google, Zoom и Viber. Ранее сообщалось, что захватчики хотят ограничить доступ к мобильному интернету.

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