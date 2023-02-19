Коли рідні в окупації. Для українців створили застосунок Dobre: що це і як користуватися

В Україні створили додаток Dobre, за допомогою якого можна дізнатися про стан безпеки ваших близьких з окупованих або небезпечних територій. Він працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Що відомо про застосунок

Як пояснили у відомстві, нова програма дозволяє не турбувати рідних, які перебувають в окупації, постійними дзвінками та питаннями на кшталт "Як ти?".

Зокрема, цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час.

Як це працює?

Мінреінтеграції навело коротку інструкцію механізму застосунку Dobre, а саме:

У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус.

"Зелений" показує, що у людини все добре, а "червоний" сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

При цьому користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів.

Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Завантажити застосунок можна на Android та iOS.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили платформу "Подзвони Своїм", за допомогою якої громадяни можуть безплатно зателефонувати близьким та рідним, які перебувають на тимчасово окупованій території, де проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

Додамо, також ми писали, що росіяни на окупованій території Донецької області почали блокувати Google, Zoom та Viber. До цього повідомлялося, що загарбники хочуть обмежити доступ до мобільного інтернету.

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